ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи с чиновником смонтирована с помощью ИИ

Секс-скандал при участии 24-летней турецкой судьи Элиф Караарслан и 61-летнего функционера федерации футбола Турции Орхана Эрдемира набирает оборотов.

Девушка, которую отстранили от футбольной деятельности до конца жизни, отрицает связь с чиновником:

«Существует секс-запись, которую пытаются ассоциировать со мной, но она не имеет ко мне ничего общего, а качество изображения чрезвычайно плохое», – заявила Элиф.

«Я не тот человек, который фигурирует на видео, и то, что мне выдвигают такое серьезное обвинение, является посягательством на честь женщины», – добавила рефери.

Адвокат арбитра утверждает в заявлении, что секс-видео было создано со «злыми намерениями» с помощью искусственного интеллекта: «В социальных сетях было опубликовано отредактированное видео, которое не было оригиналом и было полностью создано искусственным интеллектом из чужой учетной записи в социальных сетях, и не имеет никакого отношения к моему клиенту... При изучении видео становится понятно, что изображение нечеткое и что взаимодействия были полностью отредактированы компьютером».