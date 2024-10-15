«Полная чушь» Романо опроверг слухи о завершение карьеры Алабы

Недавно появилась информация, что австрийский защитник «Реала» Давид Алаба может завершить профессиональную карьеру из-за тяжелой травмы.

Впрочем, авторитетный журналист Фабрицио Романо решил опровергнуть эти слухи, заявив, что возобновление австрийца идет по плану.

«Слухи о возможном внеплановом завершении карьеры Давида Алабы или о новой боли в колене – полная чушь.

Выздоровление Алабы все еще идет по плану. Игрок, врачи, фитнес-тренеры довольны процессом выздоровления. Алаба продолжает свой план восстановления и чувствует себя лучше», – написал Романо.

Напомним, в декабре прошлого года Алаба получил разрыв крестообразной связки и мениска. Контракт автрийца с «сливочными» действует до лета 2026 года.