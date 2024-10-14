32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может досрочно завершить карьеру. Как сообщает издание Onda Cero, у Давида появились сильные боли в колене после нагрузок.

Согласно выводам врачей, у Алабы началось разрушение хряща, из-за чего кости начали тереться друг о друга. Медицинский персонал ищет способы решения проблемы, но пока прогнозы не утешительны.

Алаба травмировал крестообразные связки еще в 2023 году. В этом сезоне появилась информация, что защитник вернется на поле в ноябре, но впоследствии было сообщено об осложнениях.