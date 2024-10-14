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Испания
14 октября 2024, 15:30 | Обновлено 14 октября 2024, 15:54
881
0

Алаба может досрочно завершить карьеру

У игрока диагностировали разрушение хряща

14 октября 2024, 15:30 | Обновлено 14 октября 2024, 15:54
881
0
Алаба может досрочно завершить карьеру
Transfermarkt. Давид Алаба

32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может досрочно завершить карьеру. Как сообщает издание Onda Cero, у Давида появились сильные боли в колене после нагрузок.

Согласно выводам врачей, у Алабы началось разрушение хряща, из-за чего кости начали тереться друг о друга. Медицинский персонал ищет способы решения проблемы, но пока прогнозы не утешительны.

Алаба травмировал крестообразные связки еще в 2023 году. В этом сезоне появилась информация, что защитник вернется на поле в ноябре, но впоследствии было сообщено об осложнениях.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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