Все билеты на матч Оболонь – Динамо Киев проданы. Когда состоится матч?

Билеты на матч Оболонь Киев – Динамо Киев были проданы полностью. Встреча столичных команд вызвала повышенный интерес среди болельщиков.

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Встреча состоится 19 октября в 15:30 в рамках 10 тура УПЛ.

В турнирной таблице киевское «Динамо» идет на первом месте, имея в активе 22 очка. «Оболонь» расположилось на предпоследнем месте – у команды только 5 баллов. В последних пяти встречах между собой «Динамо» одержало 3 победы при одной ничьей и одном поражении.

Ранее киевское Динамо аннулировало неофициальные билеты на матч с Шахтером.