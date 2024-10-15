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  4. Все билеты на матч Оболонь – Динамо Киев проданы. Когда состоится матч?
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 17:25 |
526
2

Все билеты на матч Оболонь – Динамо Киев проданы. Когда состоится матч?

Поединок двух столичных команд вызвал ажиотаж среди болельщиков

15 октября 2024, 17:25 |
526
2
Все билеты на матч Оболонь – Динамо Киев проданы. Когда состоится матч?
Getty Images/Global Images Ukraine.

Билеты на матч Оболонь КиевДинамо Киев были проданы полностью. Встреча столичных команд вызвала повышенный интерес среди болельщиков.

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Встреча состоится 19 октября в 15:30 в рамках 10 тура УПЛ.

В турнирной таблице киевское «Динамо» идет на первом месте, имея в активе 22 очка. «Оболонь» расположилось на предпоследнем месте – у команды только 5 баллов. В последних пяти встречах между собой «Динамо» одержало 3 победы при одной ничьей и одном поражении.

Ранее киевское Динамо аннулировало неофициальные билеты на матч с Шахтером.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо Киев
Микола Титюк Источник: ФК Оболонь
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
СТАВЛЮ ВСЕ ДЫРА ЧКИ МАЕЙ КРОТО БОТО БАНДЫ ЧЬТО ФСЕ БАЛЕЛЬЩИКИ ОБАЛОНИ КУПИЛИ БЕЛЕТЫ
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whitebell81
Цікаво скільки прийде уболівальників та скільки ТЦК
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