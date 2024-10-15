Все билеты на матч Оболонь – Динамо Киев проданы. Когда состоится матч?
Поединок двух столичных команд вызвал ажиотаж среди болельщиков
Билеты на матч Оболонь Киев – Динамо Киев были проданы полностью. Встреча столичных команд вызвала повышенный интерес среди болельщиков.
Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве. Встреча состоится 19 октября в 15:30 в рамках 10 тура УПЛ.
В турнирной таблице киевское «Динамо» идет на первом месте, имея в активе 22 очка. «Оболонь» расположилось на предпоследнем месте – у команды только 5 баллов. В последних пяти встречах между собой «Динамо» одержало 3 победы при одной ничьей и одном поражении.
Ранее киевское Динамо аннулировало неофициальные билеты на матч с Шахтером.
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