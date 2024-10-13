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Украина. Премьер лига
13 октября 2024, 17:55 | Обновлено 13 октября 2024, 18:32
1831
0

Динамо аннулировало неофициально приобретенные билеты на матч с Шахтером

Украинское классическое состоится 27 октября в 11-м туре УПЛ

13 октября 2024, 17:55 | Обновлено 13 октября 2024, 18:32
1831
0
Динамо аннулировало неофициально приобретенные билеты на матч с Шахтером
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо аннулировало неофициально приобретенные билеты (через перекупщиков) на матч 11-го тура УПЛ 2024/25 против донецкого Шахтера, который состоится 27 октября.

«Дорогие болельщики,

Мы благодарны за вашу активность и желание посещать матчи Динамо, в том числе матч против Шахтера, который состоится 27 октября. Для нашего клуба поддержка болельщиков – это самое главное. И именно для того чтобы на матчи попали преданные фаны, ФК Динамо Киев продолжает борьбу с теми, кто пытается спекулировать на билетах.

Мы видим все попытки перекупщиков обойти систему и не оставим без последствий. Благодаря анализу нашего билетного оператора все аккаунты с подозрительными транзакциями были заблокированы, а билеты, приобретенные с нарушениями, аннулированы.

Билеты, приобретенные через неофициальные ресурсы, у перекупщиков или обходными путями, недействительны – и не дают право на посещение матча.

Пожалуйста, покупайте билеты только на официальных ресурсах! Только так мы вместе остановим спекуляции с билетами.

Мы как организаторы оставляем за собой право проверять документы, удостоверяющие личность, на входе во избежание нарушений.

Спасибо за вашу поддержку. Вместе мы обеспечим, чтобы на стадионе были настоящие болельщики, живущие футболом и нашей командой», – говорится в заявлении пресс-службы Динамо.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу билеты
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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