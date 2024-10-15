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Лига наций
15 октября 2024, 16:50 | Обновлено 15 октября 2024, 17:04
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0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я не виноват в травме Ламина Ямала»

Тренер сборной Испании ответил критикам

15 октября 2024, 16:50 | Обновлено 15 октября 2024, 17:04
450
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я не виноват в травме Ламина Ямала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте считает, что он не виновен в травме футболиста «Барселоны» Ламина Ямала:

«Я собираюсь сказать правду. В конце матча с Данией Ямал почувствовал дискомфорт. Я спросил у него о самочувствии, но он сказал, что не готов полностью играть в следующем матче.

Мы решили, что ему лучше отдохнуть. Никто из нас не носит магическую шляпу и не может предвидеть некоторые ситуации. Но в первом матче он должен был играть. Его одноклубники тоже играли, они даже не сомневались. Больше никаких дебатов», – разгневан тренер.

Ямал уже покинул расположение сборной и будет восстанавливаться от повреждений в клубе.

Ламин Ямал уже прошел первое обследование. Он сумел избежать серьезной травмы.

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Ламин Ямал Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Барселона Лига наций
Микола Титюк Источник: Barca Universal
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