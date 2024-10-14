Ямал прошел обследование. Важные новости для Барселоны

Ламин Ямал получил травму в последнем матче Испании против Дании (1:0) в Лиге наций. В понедельник вингер прошел обследование.

Первые тесты не показали серьезных травм, но испанская команда решила не рисковать. Вингер покинул сборы и вернулся в столицу Каталонии.

Утром в понедельник он явился в тренировочный центр клуба, чтобы пройти тщательное обследование. Они принесли очень хорошие новости для «Барселоны».

Как сообщает AS, анализы показали растяжение сухожилия подколенной мышцы левой ноги. Травма несерьезная.

На данный момент неизвестно, сможет ли Ямал сыграть в следующем матче против «Севильи». Этот матч запланирован на 20 октября.

В этом сезоне 17-летний футболист провел 11 официальных матчей за «Барселону». За это время он забил пять голов и сделал столько же результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро.