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  4. СМИ озвучили позицию Реала по поводу скандала вокруг Мбаппе
Испания
15 октября 2024, 16:53 |
463
0

СМИ озвучили позицию Реала по поводу скандала вокруг Мбаппе

Килиан вляпался в сексуальный скандал

15 октября 2024, 16:53 |
463
0
СМИ озвучили позицию Реала по поводу скандала вокруг Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звезда Реала Килиан Мбаппе вляпался в скандал. Француз фигурирует в деле об изнасиловании. Уже известна позиция «сливочных» по отношению к одному из своих лидеров.

Как сообщает издание RMC Sport, мадридский клуб не сомневается, что эта информация является фейковой.

Стоит отметить, Килиан посетил Стокгольм в день матча между сборными Израиля и Франции, где подопечные Дешама одержали уверенную победу (4:1).

Напомним, сам Килиан уже тоже успел прокомментировать информацию об изнасиловании.

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Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
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