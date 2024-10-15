Испания15 октября 2024, 16:53 |
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СМИ озвучили позицию Реала по поводу скандала вокруг Мбаппе
Килиан вляпался в сексуальный скандал
15 октября 2024, 16:53 |
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Звезда Реала Килиан Мбаппе вляпался в скандал. Француз фигурирует в деле об изнасиловании. Уже известна позиция «сливочных» по отношению к одному из своих лидеров.
Как сообщает издание RMC Sport, мадридский клуб не сомневается, что эта информация является фейковой.
Стоит отметить, Килиан посетил Стокгольм в день матча между сборными Израиля и Франции, где подопечные Дешама одержали уверенную победу (4:1).
Напомним, сам Килиан уже тоже успел прокомментировать информацию об изнасиловании.
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