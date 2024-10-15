Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио недоволен игрой форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе:

«Ни одно решение «МЮ» не работает в этом сезоне. Они делают сумасшедшие ошибки. Особенно это касается покупки Зиркзе. Он слишком медленный для АПЛ. В Англии тебя постоянно атакуют на поле и свистят меньше нарушений.

В Италии Джошуа имел хорошее влияние на «Болонью», он всегда помогает своим партнерам. Но это не тот форвард, который принесет вам 25 голов за сезон. Возможно, его следует отдать в аренду», – сказал Ди Канио.

В этом сезоне Джошуа Зиркзе провел 7 матчей в АПЛ, однако сумел забить только один гол.

Форвард Шахтера пробился со своей сборной на Кубок африканских наций.