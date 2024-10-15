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  4. Паоло ДИ КАНИО: «Джошуа Зиркзе слишком медленный для АПЛ»
Англия
15 октября 2024, 16:10 | Обновлено 15 октября 2024, 16:59
382
2

Паоло ДИ КАНИО: «Джошуа Зиркзе слишком медленный для АПЛ»

Итальянец раскритиковал форварда Манчестер Юнайтед

15 октября 2024, 16:10 | Обновлено 15 октября 2024, 16:59
382
2
Паоло ДИ КАНИО: «Джошуа Зиркзе слишком медленный для АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа Зиркзе

Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио недоволен игрой форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе:

«Ни одно решение «МЮ» не работает в этом сезоне. Они делают сумасшедшие ошибки. Особенно это касается покупки Зиркзе. Он слишком медленный для АПЛ. В Англии тебя постоянно атакуют на поле и свистят меньше нарушений.

В Италии Джошуа имел хорошее влияние на «Болонью», он всегда помогает своим партнерам. Но это не тот форвард, который принесет вам 25 голов за сезон. Возможно, его следует отдать в аренду», – сказал Ди Канио.

В этом сезоне Джошуа Зиркзе провел 7 матчей в АПЛ, однако сумел забить только один гол.

Форвард Шахтера пробился со своей сборной на Кубок африканских наций.

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Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе Паоло Ди Канио
Микола Титюк Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
А им плевать, пацан зажигал в Серии А, МЮ как та сорока на все блестящее, надо оно им не надо, подходит не подходит под модель игры, купим, а потом думать будем.
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+1
Перець
м.ю починає потихеньку перетворюватись на челсі
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