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  4. «Эта команда – самая...» Леоненко оценил перспективы сборной Украины в ЛН
Лига наций
15 октября 2024, 23:31 | Обновлено 16 октября 2024, 01:00
1088
2

«Эта команда – самая...» Леоненко оценил перспективы сборной Украины в ЛН

Украинская команда с четырьмя очками занимает последнее место в группе

15 октября 2024, 23:31 | Обновлено 16 октября 2024, 01:00
1088
2
«Эта команда – самая...» Леоненко оценил перспективы сборной Украины в ЛН
Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины и «Динамо» Виктор Леоненко оценил перспективы сине-желтых в Лиге наций 2024/25.

– Как оцените турнирные перспективы сборной Украины?

– Грузию мы обыграли, имея всего один полумомент и больше ничего. Если бы случайно не выиграли у грузин, то вообще бы все было печально. Еще ничего не потеряно, случайно можем и выйти из группы. Футбол непредсказуем, хотя наша сборная очень предсказуема.

Глядя на то, как мы играем, я могу с уверенностью заявить – это самая беззубая команда за всю историю!

А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная. Ну смешно же! И кто тут неправ, я или футболисты, которые сами себя звездами называют? В любом случае, желаю нашей команде удачи. Хочется, чтобы уже начали играть, а не мучились.

Сборная Украины занимает последнее место в своей группе в Лиге наций. У Албании и Грузии по шесть пунктов, у Чехии - семь.

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Виктор Леоненко Лига наций сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Nba37
Тут Витя прав, всё верно сказал 
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ortomir
Нарешті  тверезі думки. Крапельниці дали результат.
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