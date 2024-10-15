Бывший нападающий сборной Украины и «Динамо» Виктор Леоненко оценил перспективы сине-желтых в Лиге наций 2024/25.

– Как оцените турнирные перспективы сборной Украины?

– Грузию мы обыграли, имея всего один полумомент и больше ничего. Если бы случайно не выиграли у грузин, то вообще бы все было печально. Еще ничего не потеряно, случайно можем и выйти из группы. Футбол непредсказуем, хотя наша сборная очень предсказуема.

Глядя на то, как мы играем, я могу с уверенностью заявить – это самая беззубая команда за всю историю!

А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная. Ну смешно же! И кто тут неправ, я или футболисты, которые сами себя звездами называют? В любом случае, желаю нашей команде удачи. Хочется, чтобы уже начали играть, а не мучились.

Сборная Украины занимает последнее место в своей группе в Лиге наций. У Албании и Грузии по шесть пунктов, у Чехии - семь.