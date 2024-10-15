«Эта команда – самая...» Леоненко оценил перспективы сборной Украины в ЛН
Украинская команда с четырьмя очками занимает последнее место в группе
Бывший нападающий сборной Украины и «Динамо» Виктор Леоненко оценил перспективы сине-желтых в Лиге наций 2024/25.
– Как оцените турнирные перспективы сборной Украины?
– Грузию мы обыграли, имея всего один полумомент и больше ничего. Если бы случайно не выиграли у грузин, то вообще бы все было печально. Еще ничего не потеряно, случайно можем и выйти из группы. Футбол непредсказуем, хотя наша сборная очень предсказуема.
Глядя на то, как мы играем, я могу с уверенностью заявить – это самая беззубая команда за всю историю!
А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная. Ну смешно же! И кто тут неправ, я или футболисты, которые сами себя звездами называют? В любом случае, желаю нашей команде удачи. Хочется, чтобы уже начали играть, а не мучились.
Сборная Украины занимает последнее место в своей группе в Лиге наций. У Албании и Грузии по шесть пунктов, у Чехии - семь.
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