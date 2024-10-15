Сергей МИЗИН: «Кто-то же в сборной отвечает за подборы?»

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого бы он отметил среди подопечных Сергея Реброва, а что ему не понравилось в действиях украинцев во вчерашнем поединке Лиги наций по футболу – с чехами во Вроцлаве:

«Ничья — не худший вариант, украинцы еще сохраняют, по крайней мере, шансы удержаться в Лиге В. Кого бы выделил? Георгия Судакова, который довольно качественно справился со своими обязанностями в середине поля.

Что не понравилось? Пропущенный гол после розыгрыша стандартного положения. Снова проигранный подбор, снова никто не блокировал удар чешского футболиста. Припоминается, в похожей ситуации украинцы пропустили в сентябре от албанцев. Такое впечатление, что в тренерском штабе нет ответственного за организацию игры в обороне. Хотя общеизвестно, что путь к победе начинается с надежной защиты», — прокомментировал игру Мизин.

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