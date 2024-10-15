Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей

Гол в матче с Чехией (1:1) стал 70-м в украинской карьере 27-летнего форварда Артема Довбика. 49 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 11 – за национальную сборную, 6 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. На клубном уровне Артем 54 раза отличился за «Днепр-1» и 5 – за «Днепр».

К слову, в УПЛ Довбик забил еще один мяч – 31 мая 2017 года в домашнем поединка «Днепра» с «Волынью». Но поскольку результат этой игры был аннулирован и днепрянам засчитали техническое поражение 0:3, то гол Артема автоматически «списался» и в официальную статистику не вошел.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ