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  4. Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей
Лига наций
15 октября 2024, 11:48 | Обновлено 15 октября 2024, 11:52
390
0

Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей

27-летний форвард забил 70-й мяч в украинской карьере

15 октября 2024, 11:48 | Обновлено 15 октября 2024, 11:52
390
0
Довбик, забив Чехии, отпраздновал голевой юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол в матче с Чехией (1:1) стал 70-м в украинской карьере 27-летнего форварда Артема Довбика. 49 раз он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 11 – за национальную сборную, 6 – в еврокубках и 4 – в Кубке Украины. На клубном уровне Артем 54 раза отличился за «Днепр-1» и 5 – за «Днепр».

К слову, в УПЛ Довбик забил еще один мяч – 31 мая 2017 года в домашнем поединка «Днепра» с «Волынью». Но поскольку результат этой игры был аннулирован и днепрянам засчитали техническое поражение 0:3, то гол Артема автоматически «списался» и в официальную статистику не вошел.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Артем Довбик Лига наций Украина - Чехия сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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