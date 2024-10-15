Главная цель Барселоны – подписать Холанда в 2025 году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта решительно намерен подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Срок полномочий руководителя испанской команды закончится в 2026 году, поэтому он планирует уже следующим летом уговорить норвежца перебраться в Испанию.

Главным преимуществом Лапорты является то, что он имеет дружеские отношения с агентом игрока Рафаэлой Пиментой. Считается, что неопределенность в «Сити» с контрактом Гвардиолы (последний год по контракту) станет еще одной причиной, почему Эрлинг не захочет оставаться в АПЛ.

В этом розыгрыше английской Премьер-лиги Холанд провел 7 матчей и отметился уже 10 забитыми мячами.

Тренер Италии Лучано Спаллетти оценил победу над Израилем в Лиге наций.