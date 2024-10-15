Спаллетти с долей пренебрежения оценил крупную победу Италии над Израилем

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал оценку матчу подопечных с командой Израиля (4:1) в 4-м туре Лиги наций.

«Мы создали много моментов и могли забить больше. Было непросто находить пространство в насыщенной обороне, но мы грамотно ее вскрывали. Сегодня каждый игрок выполнил свое задание. Мы были командой: все, кто вышли на поле, сыграли хорошо. Да, могли забить еще больше, но сойдет и так», – заявил Спаллетти.

В таблице группы А2 сборная Италии занимает 1-е место, имея 10 очков. За ней располагаются команды Франции (9 пунктов), Бельгии (4 очка) и Израиля (0 очков).