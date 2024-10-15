Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси попал в список номинантов на награду «Golden Foot». Она вручается футболистам старше 28 лет, которые играют на высоком уровне. Получить ее можно только один раз в карьере.

Вечный соперник Месси Криштиану Роналду уже имеет в своей коллекции эту награду – в 2020 году выиграл ее в туринском «Ювентусе».

В список номинантов попали:

Гарри Кейн

Кевин де Брюйне

Неймар

Вирджил ван Дейк

Лионель Месси

Томас Мюллер

Карим Бензема

Лаутаро Мартинес

Антуан Гризманн

Марко Верратти

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