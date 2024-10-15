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15 октября 2024, 13:10 | Обновлено 15 октября 2024, 13:25
908
2

Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду

Звездный аргентинец номинирован на «Golden Foot»

15 октября 2024, 13:10 | Обновлено 15 октября 2024, 13:25
908
2
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси попал в список номинантов на награду «Golden Foot». Она вручается футболистам старше 28 лет, которые играют на высоком уровне. Получить ее можно только один раз в карьере.

Вечный соперник Месси Криштиану Роналду уже имеет в своей коллекции эту награду – в 2020 году выиграл ее в туринском «Ювентусе».

В список номинантов попали:

  • Гарри Кейн
  • Кевин де Брюйне
  • Неймар
  • Вирджил ван Дейк
  • Лионель Месси
  • Томас Мюллер
  • Карим Бензема
  • Лаутаро Мартинес
  • Антуан Гризманн
  • Марко Верратти

Ранее в Чехии оценили матч Лиги наций с Украиной.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Golden Foot Гарри Кейн Кевин де Брюйне Неймар Вирджил ван Дейк Томас Мюллер Карим Бензема Лаутаро Мартинес Антуан Гризманн Марко Верратти
Микола Титюк Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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Kubok-69
Шевченка нагородили у 2005.
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GloryUkraine
Неймар? У когось почуття гумору відмінне. Йому хіба що дати премію:" Де би не грати лише би не грати".😂
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0
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