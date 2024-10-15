Другие новости15 октября 2024, 13:10 | Обновлено 15 октября 2024, 13:25
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Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Звездный аргентинец номинирован на «Golden Foot»
15 октября 2024, 13:10 | Обновлено 15 октября 2024, 13:25
908
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Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси попал в список номинантов на награду «Golden Foot». Она вручается футболистам старше 28 лет, которые играют на высоком уровне. Получить ее можно только один раз в карьере.
Вечный соперник Месси Криштиану Роналду уже имеет в своей коллекции эту награду – в 2020 году выиграл ее в туринском «Ювентусе».
В список номинантов попали:
- Гарри Кейн
- Кевин де Брюйне
- Неймар
- Вирджил ван Дейк
- Лионель Месси
- Томас Мюллер
- Карим Бензема
- Лаутаро Мартинес
- Антуан Гризманн
- Марко Верратти
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Комментарии 2
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Шевченка нагородили у 2005.
Неймар? У когось почуття гумору відмінне. Йому хіба що дати премію:" Де би не грати лише би не грати".😂
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