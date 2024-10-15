В Чехии дали оценку матчу против Украины в Лиге наций

14 октября во Вроцлаве состоялся матч 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии.

Голы чеха Лукаша Червы и украинца Артема Довбика позволили командам разойтись миром – ничья 1:1.

«Чехия сыграла с Украиной во Вроцлаве ничью 1:1, что является заслуженным результатом после очень сбалансированного матча. Лукаш Черв забил единственный гол в первом тайме на 19-й минуте ударом с дальней дистанции, и чешская команда отправилась в раздевалку, будучи впереди в счете.

Вскоре после перерыва испанский арбитр Куадра дал свисток о назначении пенальти после того, как Ладислав Крейчи сыграл рукой в ​​своей штрафной, и Артем Довбик реализовал пенальти. Обе команды затем попытались совершить опасные атакующие действия, но более значимых моментов мы не увидели и матч завершился миром.

Это устроило сборную Чехии, так как она сохранила лучший взаимный баланс с Украиной. Более того, благодаря поражению Грузии от Албании, она переместилась на вершину таблицы, которая, впрочем, остается очень плотной перед двумя заключительными турами. Чехи лидируют с семью очками, у их соперников всего на одно меньше в последнем парном матче между Албанией и Грузией, а Украина остается последней с четырьмя очками», – говорится в релизе к матчу Украина – Чехия издания Sport.cz.