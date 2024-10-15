Капитан сборной Чехии: «Нам немного не повезло»

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче Лиги наций.

«Теперь нам нравится быть первыми. В ноябре мы сделаем все возможное, чтобы сохранить позиции.

Мы знаем силу Украины, поэтому в отношении соперника берем очко. Но это правда, что мы были немного ближе к победе. Может быть, хороший шанс в конце. Или неудачный пенальти. Нам немного не повезло».

«Я рад последним играм. Мы хотим поднять чешский футбол. Мы хотим, чтобы за сборную болели. Менее чем через два года чемпионат мира в Америке – это то, к чему мы стремимся. Уже сейчас, в матчах Лиги наций, могут появиться детали, которые помогут нам в этом», – сказал Соучек.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров «сине-желтые» с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.