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Лига наций
15 октября 2024, 13:26 | Обновлено 15 октября 2024, 13:28
233
0

Капитан сборной Чехии: «Нам немного не повезло»

Томаш Соучек высказался о поединке с «сине-желтыми»

15 октября 2024, 13:26 | Обновлено 15 октября 2024, 13:28
233
0
Капитан сборной Чехии: «Нам немного не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Соучек

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал ничью с национальной командой Украины (1:1) в матче Лиги наций.

«Теперь нам нравится быть первыми. В ноябре мы сделаем все возможное, чтобы сохранить позиции.

Мы знаем силу Украины, поэтому в отношении соперника берем очко. Но это правда, что мы были немного ближе к победе. Может быть, хороший шанс в конце. Или неудачный пенальти. Нам немного не повезло».

«Я рад последним играм. Мы хотим поднять чешский футбол. Мы хотим, чтобы за сборную болели. Менее чем через два года чемпионат мира в Америке – это то, к чему мы стремимся. Уже сейчас, в матчах Лиги наций, могут появиться детали, которые помогут нам в этом», – сказал Соучек.

Украинцы и чехи в одном квартете выступают вместе с Грузией и Албанией. После четырех туров «сине-желтые» с 4 очками располагаются на последнем, 4-м месте. Чехия с 7 пунктами возглавляет турнирную таблицу группы.

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Томаш Соучек Украина - Чехия Лига наций сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу
Павло Павленко Источник: Idnes
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