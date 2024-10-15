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  4. Манчестер Юнайтед нацелился на двух ключевых игроков Баварии
Англия
15 октября 2024, 13:37 |
259
0

Манчестер Юнайтед нацелился на двух ключевых игроков Баварии

Леон Горецка и Лерой Сане могут перебраться в АПЛ

15 октября 2024, 13:37 |
259
0
Манчестер Юнайтед нацелился на двух ключевых игроков Баварии
ФК Бавария. Лерой Сане и Леон Горецка

«Манчестер Юнайтед» думает о предстоящих трансферных окнах. «Красные дьяволы» наблюдают за двумя игроками мюнхенской «Баварии».

«Манчестер Юнайтед» очень неудачно начал текущий сезон. После семи туров они лишь четырнадцатые в таблице английской Премьер-лиги.

Постоянно ходят слухи о будущем тренера Эрика тен Хага. Также есть сообщения о кадровых перестановках в клубе.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией Леона Горецки и Лероя Сане. Английский клуб наблюдает за обоими игроками «Баварии» на предмет зимнего или летнего трансфера.

По данным немецкого журналиста, «красные дьяволы» подумывают о подписании опорного полузащитника в январе. Горецка мог бы быть интересным кандидатом, но пока он не хочет покидать Мюнхен. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

Контракт Сане истекает в июне 20225 года. В настоящее время немецкий вингер ведет переговоры с «Баварией» о продлении сотрудничества.

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Леон Горецка Лерой Сане Бавария Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Бундеслига трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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