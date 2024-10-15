Манчестер Юнайтед нацелился на двух ключевых игроков Баварии
Леон Горецка и Лерой Сане могут перебраться в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» думает о предстоящих трансферных окнах. «Красные дьяволы» наблюдают за двумя игроками мюнхенской «Баварии».
«Манчестер Юнайтед» очень неудачно начал текущий сезон. После семи туров они лишь четырнадцатые в таблице английской Премьер-лиги.
Постоянно ходят слухи о будущем тренера Эрика тен Хага. Также есть сообщения о кадровых перестановках в клубе.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией Леона Горецки и Лероя Сане. Английский клуб наблюдает за обоими игроками «Баварии» на предмет зимнего или летнего трансфера.
По данным немецкого журналиста, «красные дьяволы» подумывают о подписании опорного полузащитника в январе. Горецка мог бы быть интересным кандидатом, но пока он не хочет покидать Мюнхен. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.
Контракт Сане истекает в июне 20225 года. В настоящее время немецкий вингер ведет переговоры с «Баварией» о продлении сотрудничества.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 14 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
У чехов есть претензии относительно назначенного во встрече пенальти