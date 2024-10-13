Барселона мечтает подписать звездного вингера. Летом он будет бесплатным
Лерой Сане может оставить «Баварию»
Каталонская «Барселона» очень хочет подписать немецкого вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане, сообщает испанское издание todofichajes.
Срок действия контракта 28-летнего футболиста с грандом Бундеслиги истекает в конце сезона 2024/25, поэтому уже зимой 2025 года любой клуб сможет подписать с ним предварительное соглашение.
В нынешней кампании Лерой Сане провел 4 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лероем Сане интересуется «Ливерпуль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «Динамо» отметил Серхио Рамоса, Александра Кучера и Дарио Срну
Поединок в Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелого весе