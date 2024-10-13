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  4. Барселона мечтает подписать звездного вингера. Летом он будет бесплатным
Испания
13 октября 2024, 14:06 |
525
1

Барселона мечтает подписать звездного вингера. Летом он будет бесплатным

Лерой Сане может оставить «Баварию»

13 октября 2024, 14:06 |
525
1
Барселона мечтает подписать звездного вингера. Летом он будет бесплатным
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Каталонская «Барселона» очень хочет подписать немецкого вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане, сообщает испанское издание todofichajes.

Срок действия контракта 28-летнего футболиста с грандом Бундеслиги истекает в конце сезона 2024/25, поэтому уже зимой 2025 года любой клуб сможет подписать с ним предварительное соглашение.

В нынешней кампании Лерой Сане провел 4 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лероем Сане интересуется «Ливерпуль».

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Лерой Сане Барселона Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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pol-55
Якщо "дуже хоче*та за 60 ,то продано,гравець який грає на продаж себе,а не на клуб,невелика потеря.
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