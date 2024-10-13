Барселона мечтает подписать звездного вингера. Летом он будет бесплатным

Каталонская «Барселона» очень хочет подписать немецкого вингера мюнхенской «Баварии» Лероя Сане, сообщает испанское издание todofichajes.

Срок действия контракта 28-летнего футболиста с грандом Бундеслиги истекает в конце сезона 2024/25, поэтому уже зимой 2025 года любой клуб сможет подписать с ним предварительное соглашение.

В нынешней кампании Лерой Сане провел 4 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лероем Сане интересуется «Ливерпуль».