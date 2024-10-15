Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины
Под руководством юбиляра наша команда 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла
Сергей Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины. Он стал шестым наставником национальной дружины, достигшим этого рубежа. В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 4-х – в Лиге наций и товарищеских воединках. Под руководством юбиляра сборная 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла, 30 мячей забила, 24 пропустила. За два года работы с командой Ребров задействовал 38 игроков, в том числе 9 новичков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Германия
|
3:3 (г)
|
5-й
|
12.09.2023
|
ОЧЕ
|
Италия
|
1:2 (г)
|
10-й
|
26.03.2024
|
ОЧЕ
|
Исландия
|
2:1 (д)
|
15-й
|
21.06.2024
|
ФЧЕ
|
Словакия
|
2:1 (н)
|
20-й
|
14.11.2024
|
ЛН
|
Чехия
|
1:1 (д)
ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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