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  4. Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины
Лига наций
15 октября 2024, 11:37 | Обновлено 15 октября 2024, 11:41
244
1

Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины

Под руководством юбиляра наша команда 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла

15 октября 2024, 11:37 | Обновлено 15 октября 2024, 11:41
244
1
Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Сергей Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины. Он стал шестым наставником национальной дружины, достигшим этого рубежа. В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 4-х – в Лиге наций и товарищеских воединках. Под руководством юбиляра сборная 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла, 30 мячей забила, 24 пропустила. За два года работы с командой Ребров задействовал 38 игроков, в том числе 9 новичков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

12.06.2023

ТМ

Германия

3:3 (г)

5-й

12.09.2023

ОЧЕ

Италия

1:2 (г)

10-й

26.03.2024

ОЧЕ

Исландия

2:1 (д)

15-й

21.06.2024

ФЧЕ

Словакия

2:1 (н)

20-й

14.11.2024

ЛН

Чехия

1:1 (д)

ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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