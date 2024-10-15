Сергей Ребров провел 20-й матч во главе сборной Украины. Он стал шестым наставником национальной дружины, достигшим этого рубежа. В 12 играх Ребров возглавлял команду в чемпионатах Европы, в 4-х – в Лиге наций и товарищеских воединках. Под руководством юбиляра сборная 9 встреч выиграла, 6 завершила вничью, 5 проиграла, 30 мячей забила, 24 пропустила. За два года работы с командой Ребров задействовал 38 игроков, в том числе 9 новичков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Реброва во главе сборной Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 12.06.2023 ТМ Германия 3:3 (г) 5-й 12.09.2023 ОЧЕ Италия 1:2 (г) 10-й 26.03.2024 ОЧЕ Исландия 2:1 (д) 15-й 21.06.2024 ФЧЕ Словакия 2:1 (н) 20-й 14.11.2024 ЛН Чехия 1:1 (д)

ФЧЕ - финальный турнир чемпионата Европы; ОЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.