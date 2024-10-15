Поединок с Чехией стал юбилейным для капитана cборной Украины
Тарас Степаненко провел 60-й матч за сборную в официальных турнирах
Поединок с Чехией (1:1) стал 60-м для 35-летнего полузащитника Тараса Степаненко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал пятым игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 29 матчей Тарас провел в чемпионатах Европы, уступая по этому показателю только Андрею Ярмоленко, 21 – в чемпионатах мира и 10 – в Лиге наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
81
|
35
|
33
|
13
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
74
|
45
|
29
|
-
|
Андрей ПЯТОВ
|
73
|
37
|
29
|
7
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
73
|
45
|
28
|
-
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
60
|
21
|
29
|
10
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
57
|
32
|
25
|
-
|
Николай МАТВИЕНКО
|
56
|
16
|
24
|
16
|
Олег ГУСЕВ
|
53
|
34
|
19
|
-
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
51
|
13
|
27
|
11
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
49
|
11
|
24
|
14
ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.
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