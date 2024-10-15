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Лига наций
15 октября 2024, 11:27 | Обновлено 15 октября 2024, 11:36
232
0

Поединок с Чехией стал юбилейным для капитана cборной Украины

Тарас Степаненко провел 60-й матч за сборную в официальных турнирах

15 октября 2024, 11:27 | Обновлено 15 октября 2024, 11:36
232
0
Поединок с Чехией стал юбилейным для капитана cборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Чехией (1:1) стал 60-м для 35-летнего полузащитника Тараса Степаненко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал пятым игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 29 матчей Тарас провел в чемпионатах Европы, уступая по этому показателю только Андрею Ярмоленко, 21 – в чемпионатах мира и 10 – в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

81

35

33

13

Андрей ШЕВЧЕНКО

74

45

29

-

Андрей ПЯТОВ

73

37

29

7

Анатолий ТИМОЩУК

73

45

28

-

Тарас СТЕПАНЕНКО

60

21

29

10

Александр ШОВКОВСКИЙ

57

32

25

-

Николай МАТВИЕНКО

56

16

24

16

Олег ГУСЕВ

53

34

19

-

Александр ЗИНЧЕНКО

51

13

27

11

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

49

11

24

14

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.

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цифры и факты сборная Украины по футболу Украина - Чехия Лига наций Тарас Степаненко
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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