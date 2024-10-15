Поединок с Чехией стал юбилейным для капитана cборной Украины

Поединок с Чехией (1:1) стал 60-м для 35-летнего полузащитника Тараса Степаненко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал пятым игроком нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа. 29 матчей Тарас провел в чемпионатах Европы, уступая по этому показателю только Андрею Ярмоленко, 21 – в чемпионатах мира и 10 – в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО 81 35 33 13 Андрей ШЕВЧЕНКО 74 45 29 - Андрей ПЯТОВ 73 37 29 7 Анатолий ТИМОЩУК 73 45 28 - Тарас СТЕПАНЕНКО 60 21 29 10 Александр ШОВКОВСКИЙ 57 32 25 - Николай МАТВИЕНКО 56 16 24 16 Олег ГУСЕВ 53 34 19 - Александр ЗИНЧЕНКО 51 13 27 11 Руслан МАЛИНОВСКИЙ 49 11 24 14

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.