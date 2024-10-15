Звездный одноклубник Довбика восстановился после травмы

Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала восстановился от мышечной травмы и, таким образом, сможет выйти в стартовом составе на матч против «Интера».

Поединок Серии А должен начаться в воскресенье вечером на Олимпийском стадионе в Риме.

Игрок «Ромы» не смог выйти в стартовом составе ни одного матча с момента ничьей 1:1 в Лиге Европы с «Атлетиком» 26 сентября.

Мышечные проблемы снова дали о себе знать на тренировках, и он даже не отправился в «Монцу» (1:1), что также вынудило его отказаться от участия в международной игре за Аргентину.

Однако Sky Sport Italia сообщает, что сегодня Дибала вернется к тренировкам с остальной командой, поскольку тесты не выявили серьезных повреждений.

Это значит, что он должен быть готов выйти на поле в важном матче Серии А против «Интера» в эти выходные.

В этом сезоне Дибала забил один гол в семи матчах.

Напомним, что за «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик.