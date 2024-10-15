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Италия
15 октября 2024, 12:49 | Обновлено 15 октября 2024, 13:27
295
0

Звездный одноклубник Довбика восстановился после травмы

Пауло Дибала покинул лазарет «Ромы»

15 октября 2024, 12:49 | Обновлено 15 октября 2024, 13:27
295
0
Звездный одноклубник Довбика восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Аргентинский нападающий римской «Ромы» Пауло Дибала восстановился от мышечной травмы и, таким образом, сможет выйти в стартовом составе на матч против «Интера».

Поединок Серии А должен начаться в воскресенье вечером на Олимпийском стадионе в Риме.

Игрок «Ромы» не смог выйти в стартовом составе ни одного матча с момента ничьей 1:1 в Лиге Европы с «Атлетиком» 26 сентября.

Мышечные проблемы снова дали о себе знать на тренировках, и он даже не отправился в «Монцу» (1:1), что также вынудило его отказаться от участия в международной игре за Аргентину.

Однако Sky Sport Italia сообщает, что сегодня Дибала вернется к тренировкам с остальной командой, поскольку тесты не выявили серьезных повреждений.

Это значит, что он должен быть готов выйти на поле в важном матче Серии А против «Интера» в эти выходные.

В этом сезоне Дибала забил один гол в семи матчах.

Напомним, что за «Рому» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

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Пауло Дибала Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Павло Павленко Источник: Football-Italia
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