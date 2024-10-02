Довбик, Дибала и другие. Рома объявила заявку на матч Лиги Европы

В четверг, 3 октября, в матче второго тура Лиги Европы римская «Рома» сыграет на выезде со шведским «Эльфсборгом».

Главный тренер итальянской команды объявил заявку на этот матч. В Швецию отправился и украинский форвард Артем Довбик, который в поединке первого тура Лиги Европы забил мяч в ворота «Атлетика» (1:1).

В текущем сезоне украинский нападающий сыграл семь матчей за «Рому», отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

Матч «Эльфсборг» – «Рома» начнется в 22:00 по киевскому времени.