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  4. Довбик, Дибала и другие. Рома объявила заявку на матч Лиги Европы
Лига Европы
02 октября 2024, 18:21 | Обновлено 02 октября 2024, 19:58
439
0

Довбик, Дибала и другие. Рома объявила заявку на матч Лиги Европы

Римская команда отправилась в Швецию

02 октября 2024, 18:21 | Обновлено 02 октября 2024, 19:58
439
0
Довбик, Дибала и другие. Рома объявила заявку на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 3 октября, в матче второго тура Лиги Европы римская «Рома» сыграет на выезде со шведским «Эльфсборгом».

Главный тренер итальянской команды объявил заявку на этот матч. В Швецию отправился и украинский форвард Артем Довбик, который в поединке первого тура Лиги Европы забил мяч в ворота «Атлетика» (1:1).

В текущем сезоне украинский нападающий сыграл семь матчей за «Рому», отметившись тремя голами и одной голевой передачей.

Матч «Эльфсборг» – «Рома» начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Артем Довбик Рома Рим Эльфсборг Пауло Дибала
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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