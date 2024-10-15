У Реала пополнение. Восстановился игрок, не игравший с 1 сентября

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос полностью восстановился после повреждения правого голеностопа.

Как известно, испанец не играл с 1 сентября, получив повреждение в матче 3-го тура Ла Лиги провти «Бетиса» (2:0).

Таким образом, 28-летний Дани Себальос сможет принять участие в поединке 10-го тура Ла Лиги с «Сельтой», который пройдет в субботу, 19 сентября.