Испания15 октября 2024, 11:16 | Обновлено 15 октября 2024, 11:22
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У Реала пополнение. Восстановился игрок, не игравший с 1 сентября
К играм готов Дани Себальос
15 октября 2024, 11:16 | Обновлено 15 октября 2024, 11:22
437
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Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос полностью восстановился после повреждения правого голеностопа.
Как известно, испанец не играл с 1 сентября, получив повреждение в матче 3-го тура Ла Лиги провти «Бетиса» (2:0).
Таким образом, 28-летний Дани Себальос сможет принять участие в поединке 10-го тура Ла Лиги с «Сельтой», который пройдет в субботу, 19 сентября.
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