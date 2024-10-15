Стали известны сроки восстановления Гуцуляка
Хавбек получил травму в матче за сборную
Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк не смог доиграть поединок четвертого тура Лиги наций с Чехией (1:1) из-за травмы. На 18-й минуте его заменил вингер «Шахтера» Александр Зубков.
По данным «ТаТоТаке», травма Гуцуляка не привела к серьезным последствиям – обошлось без перелома челюсти.
Предварительно врачи во Вроцлаве диагностировали полузащитнику сборной легкое сотрясение мозга. После возвращения в Украину 26-летний вингер пройдет более углубленное обследование.
По оптимистическим прогнозам Гуцуляк начнет тренировку в общей группе «Полесья» минимум через две недели.
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