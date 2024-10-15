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Лига наций
15 октября 2024, 11:21 | Обновлено 15 октября 2024, 11:32
1367
1

Стали известны сроки восстановления Гуцуляка

Хавбек получил травму в матче за сборную

15 октября 2024, 11:21 | Обновлено 15 октября 2024, 11:32
1367
1
Стали известны сроки восстановления Гуцуляка
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк не смог доиграть поединок четвертого тура Лиги наций с Чехией (1:1) из-за травмы. На 18-й минуте его заменил вингер «Шахтера» Александр Зубков.

По данным «ТаТоТаке», травма Гуцуляка не привела к серьезным последствиям – обошлось без перелома челюсти.

Предварительно врачи во Вроцлаве диагностировали полузащитнику сборной легкое сотрясение мозга. После возвращения в Украину 26-летний вингер пройдет более углубленное обследование.

По оптимистическим прогнозам Гуцуляк начнет тренировку в общей группе «Полесья» минимум через две недели.

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Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу Полесье Житомир травма Лига наций Украина - Чехия
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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Vadik007
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