Стали известны сроки восстановления Гуцуляка

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк не смог доиграть поединок четвертого тура Лиги наций с Чехией (1:1) из-за травмы. На 18-й минуте его заменил вингер «Шахтера» Александр Зубков.

По данным «ТаТоТаке», травма Гуцуляка не привела к серьезным последствиям – обошлось без перелома челюсти.

Предварительно врачи во Вроцлаве диагностировали полузащитнику сборной легкое сотрясение мозга. После возвращения в Украину 26-летний вингер пройдет более углубленное обследование.

По оптимистическим прогнозам Гуцуляк начнет тренировку в общей группе «Полесья» минимум через две недели.