Медики приняли решение по травмированному Гуцуляку. Какие будут действия?

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона B Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил тяжелый нокаут в эпизоде, когда в первом тайме гол забили чехи.

Полузащитник украинской сборной столкнулся с Томашем Соучеком и потерял сознание.

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, хавбек сборной Украины находится в сознании, и медики приняли решение.

Алексей Гуцуляк в сопровождении представителя медицинского штаба национальной сборной отправился на обследование в местную больницу.