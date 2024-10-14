Медики приняли решение по травмированному Гуцуляку. Какие будут действия?
Хавбек сборной в сопровождении медиков отправлен в больницу на обследование
14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона B Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил тяжелый нокаут в эпизоде, когда в первом тайме гол забили чехи.
Полузащитник украинской сборной столкнулся с Томашем Соучеком и потерял сознание.
Как сообщает Украинская ассоциация футбола, хавбек сборной Украины находится в сознании, и медики приняли решение.
Алексей Гуцуляк в сопровождении представителя медицинского штаба национальной сборной отправился на обследование в местную больницу.
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