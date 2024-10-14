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  4. Медики приняли решение по травмированному Гуцуляку. Какие будут действия?
Лига наций
14 октября 2024, 22:59 | Обновлено 14 октября 2024, 23:03
3287
2

Медики приняли решение по травмированному Гуцуляку. Какие будут действия?

Хавбек сборной в сопровождении медиков отправлен в больницу на обследование

14 октября 2024, 22:59 | Обновлено 14 октября 2024, 23:03
3287
2
Медики приняли решение по травмированному Гуцуляку. Какие будут действия?
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября проходит матч 4-го тура Дивизиона B Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Хавбек сборной Украины Алексей Гуцуляк получил тяжелый нокаут в эпизоде, когда в первом тайме гол забили чехи.

Полузащитник украинской сборной столкнулся с Томашем Соучеком и потерял сознание.

Как сообщает Украинская ассоциация футбола, хавбек сборной Украины находится в сознании, и медики приняли решение.

Алексей Гуцуляк в сопровождении представителя медицинского штаба национальной сборной отправился на обследование в местную больницу.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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KIEWADIM
Бажаю скоріше повернутися в стрій!
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+3
Wlad West
Там трястись нечему.
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-2
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