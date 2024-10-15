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  4. Трубин подвел итоги октябрських матчей сборной Украины
Лига наций
15 октября 2024, 10:53 |
162
0

Трубин подвел итоги октябрських матчей сборной Украины

Футболист обратился к болельщикам «сине-желтых»

15 октября 2024, 10:53 |
162
0
Трубин подвел итоги октябрських матчей сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал результаты матчей команды в Лиге наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

«Игра продолжается. Оставляем разочарование позади и будем работать.

Все в наших руках в ноябре», – написал Трубин в instagram.

Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.

23-летний Трубин дебютировал за сборную Украины в 2021 году, сыграл в ее составе 17 поединков (шесть из них – на «ноль») и пропустил 20 мячей.

16 ноября команда Сергея Реброва сыграет с Грузией, а через три дня – с Албанией.

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу Украина - Чехия Украина - Грузия Лига наций
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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