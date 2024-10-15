Трубин подвел итоги октябрських матчей сборной Украины

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал результаты матчей команды в Лиге наций против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

«Игра продолжается. Оставляем разочарование позади и будем работать.

Все в наших руках в ноябре», – написал Трубин в instagram.

Сборная Украины провела четыре матча, набрала четыре очка и занимает последнее место в турнирной таблице квартета B1 Лиги наций.

23-летний Трубин дебютировал за сборную Украины в 2021 году, сыграл в ее составе 17 поединков (шесть из них – на «ноль») и пропустил 20 мячей.

16 ноября команда Сергея Реброва сыграет с Грузией, а через три дня – с Албанией.