ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги наций с командой Чехии, который завершился вничью 1:1.

Как известно, украинская национальная команда в турнирной таблице группы В1 занимает 4-е место, имея в активе 4 очка. Лидирует чешская сборная, у которой 7 пунктов, за ней идет команды Албании и Грузии.