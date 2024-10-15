Лига наций15 октября 2024, 10:53 | Обновлено 15 октября 2024, 11:04
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ВИДЕО. Ребров дал оценку ничьей с Чехией в Лиге наций
Украинцы сыграли 1:1 в 4-м туре евротурнира
15 октября 2024, 10:53 | Обновлено 15 октября 2024, 11:04
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги наций с командой Чехии, который завершился вничью 1:1.
Как известно, украинская национальная команда в турнирной таблице группы В1 занимает 4-е место, имея в активе 4 очка. Лидирует чешская сборная, у которой 7 пунктов, за ней идет команды Албании и Грузии.
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