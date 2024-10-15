Экс-игрок Ман Сити: «Мы все пили алкоголь и имели отношения с женщинами»
Бенжамен Менди поделился скандальными воспоминаниями
Бывшая звезда «Манчестер Сити» Бенжамен Менди наконец высказался о ложных обвинениях в изнасиловании, которые разрушили его карьеру.
В большом интервью Tele Football он решил поговорить обо всем и рассказал, что на вечеринках в Чешире были и другие футболисты «Манчестер Сити», которые делали то же самое, что и он, но целью был только он.
«Несколько других игроков первой команды «Манчестер Сити», включая капитана, были на вечеринках, которые я посещал. Мы все пили алкоголь и время от времени имели отношения с женщинами. Мы все нарушали ограничения Covid-19. Это не оправдывает мое поведение, но несправедливо, что «Манчестер Сити» выделяет меня так, как я».
«Единственная разница между мной и другими игроками «Манчестер Сити» заключается в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании. Я был единственным, кого публично унизили».
30-летний Менди провел 10 матчей за сборную Франции, стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл четыре трофея АПЛ с «Манчестер Сити».
На данный момент защитник выступает за «Лорьян».
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