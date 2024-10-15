Всего 3 месяца. Бразильский клуб расторг контракт с экс-хавбеком Металлиста
Хуан Касарес покинул «Пайсанду»
Бразильский клуб «Пайсанду» из Белена, выступающий в тамошней Серии Б, объявил о расторжении контракта с 32-летний атакующим хавбеком Хуаном Касаресом.
Эквадорец перебрался в «Пайсанду» лишь 10 июля нынешнего года, и провел за эту команду 12 официальных матчей, в которых отличился 4 результативными передачами.
В Украине Хуана Касареса могут помнить по его трансферу в «Металлист» в начале 2022 года.
Впрочем, легионер так и не сыграл ни одного официального поединка за харьковчан, так как вскоре началась полномасштабная фаза российско-украинской войны, и эквадорец предпочел покинуть Украину, оформив контракт с аргентинским «Индепендьенте».
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