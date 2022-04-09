Еще один легионер Металлиста покинул клуб из-за войны

30-летний центральный полузащитник «Металлиста» Хуан Касарес ближайшие три месяца проведет в аргентинском «Индепендьенте».
Эквадорский футболист, который перешел в харьковский клуб лишь в январе нынешнего года, воспользовался возможностью вновь получить игровую практику, что невозможно ныне в Украине из-за продолжающейся войны.
Sí, @juanicazares 😍#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/fM63uMojCB— C. A. Independiente (@Independiente) April 8, 2022
Напомним, контракт Касареса с «Металлистом» рассчитан до 31 декабря 2023 года.
Ранее «Металлист» покинул ряд легионеров. В частности, последней такой сделкой стал переезд англичанина Кадима Харриса в турецкий клуб «Тузласпор».
Источник — Sport.ua
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