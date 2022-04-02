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Звезда Металлиста и надежда Шахтера – трансферы скромного клуба из Турции

Кадим Харрис и Андрей Кулаков перебрались в «Тузласпор»

  • 02.04.2022 11:30
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Звезда Металлиста и надежда Шахтера – трансферы скромного клуба из Турции
© ФК Тузласпор. Кадим Харрис (справа)

Клуб второго дивизиона турецкого футбола «Тузласпор» объявил о двух трансферах игроков из Украины.

Арендный договор с «Тузласпором» до конца текущего сезона подписал 22-летний форвард Андрей Кулаков, контракт которого принадлежит «Шахтеру». С августа 2019 года украинец на правах аренды выступал за «Мариуполь», однако из-за войны это соглашение было досрочно расторгнуто и Кулаков получил возможность на первый в карьере легионерский опыт.

Также на правах аренды до конца сезона игроком «Тузласпора» стал 28-летний звездный вингер «Металлиста» Кадим Харрис. Примечательно, что контракт англичанина с харьковским клубом был рассчитан до 30 июня, а потому он вполне может более не вернуться в Украину.

И Кулаков, и Харрис уже успели дебютировать за «Тузласпор», проведя 23 и 31 минуты в недавнем поединке команды против «Умраниеспора» (1:1).

Источник — Sport.ua

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