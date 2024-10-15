«Я этого просто не понимаю». В Чехии возмущены пенальти с Украиной

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

О моменте с назначенным пенальти в ворота сборной Чехии высказался полузащитник Ладислав Крейчи.

«Я был удивлен. Удивлен и сейчас. Надо пересмотреть этот эпизод под другим ракурсом. Я боролся за мяч, и я просто не понимаю, как моя рука могла оторваться от тела. Мы хорошо сыграли два матча, но набрали четыре очка, хотя могли и шесть», – сказал Крейчи.