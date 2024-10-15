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  4. «Я этого просто не понимаю». В Чехии возмущены пенальти с Украиной
Лига наций
15 октября 2024, 10:20 |
1097
1

«Я этого просто не понимаю». В Чехии возмущены пенальти с Украиной

Ладислав Крейчи высказался об эпизоде с одиннадцатиметровым

15 октября 2024, 10:20 |
1097
1
«Я этого просто не понимаю». В Чехии возмущены пенальти с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Ладислав Крейчи

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

О моменте с назначенным пенальти в ворота сборной Чехии высказался полузащитник Ладислав Крейчи.

«Я был удивлен. Удивлен и сейчас. Надо пересмотреть этот эпизод под другим ракурсом. Я боролся за мяч, и я просто не понимаю, как моя рука могла оторваться от тела. Мы хорошо сыграли два матча, но набрали четыре очка, хотя могли и шесть», – сказал Крейчи.

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Ладислав Крейчи сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия
Дмитро Олійник Источник
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potemkin78
ты ж раставил руки чтоб Конопля до мяча не добрался
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