Довбик рассказал, почему пропустил тренировку перед матчем с Чехией

Форвард Артем Довбик рассказал, почему пропустил тренировку перед матчем 4-го тура Лиги наций Украина – Чехия (1:1). Артем сумел в итоге принять участие в матче и даже забил гол, реализовав пенальти.

«Было воспаление в колене. Потом чувствовал себя более-менее хорошо, но в конце матча уже был уставший – тренер сделал замену. Это решение тренера, он видит, когда игрок уставший», – сказал Довбик.

Довбик забил 11-й гол за национальную сборную. Больше забитых голов за сборную имеют только восемь футболистов.