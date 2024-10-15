Лига наций15 октября 2024, 09:43 |
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Довбик рассказал, почему пропустил тренировку перед матчем с Чехией
Нападающий имел проблемы с коленом
15 октября 2024, 09:43 |
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Форвард Артем Довбик рассказал, почему пропустил тренировку перед матчем 4-го тура Лиги наций Украина – Чехия (1:1). Артем сумел в итоге принять участие в матче и даже забил гол, реализовав пенальти.
«Было воспаление в колене. Потом чувствовал себя более-менее хорошо, но в конце матча уже был уставший – тренер сделал замену. Это решение тренера, он видит, когда игрок уставший», – сказал Довбик.
Довбик забил 11-й гол за национальную сборную. Больше забитых голов за сборную имеют только восемь футболистов.
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