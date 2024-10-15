Ребров рассказал, о чем общался с игроками сборной после игры с чехами

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил о разговоре с игроками сборной Украины после этого матча в раздевалке.

– Вы только что были в раздевалке. Вы вызывали почти всех ребят. О чем общались?

– Я поблагодарил за игру. К сожалению, мы снова пропустили со стандарта. Мы пытались что-нибудь сделать, пытались создавать моменты. Но я считаю, что у нас очень сложная группа. Чехия – очень сильный соперник. Как я говорил перед игрой, это очень физически сильная команда. И всегда очень тяжело играть, особенно, если ты первым пропускаешь гол.