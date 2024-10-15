«Тебе пришлось закончить». Роналду оценил переход Щенсны в Барселону
Португалец и поляк пообщались после матча сборных в Лиге наций
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с польским голкипером Войцехом Щенсны после матча национальных команд в 3-м туре Лиги наций, который завершился победой португальцев со счетом 3:1.
Щенсны в разговоре с Роналду заявил, что его сын является большим фанатом нападающего.
«Знаю-знаю, – ответил Роналду. – Ты в порядке? Ты счастлив? Удивительно. Тебе пришлось закончить карьеру, чтобы перейти в большой клуб», – заявил португалец.
Как известно, в августе этого 34-летни Щенсны ушел из «Ювентуса», заявив о завершении своей карьеры. Однако в октябре поляк вернулся в строй, подписав контракт с «Барселоной».
Ранее стало известно, что Роналду выпустил коллекцию часов стоимостью 1,2 миллиона евро.
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