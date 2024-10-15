Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Тебе пришлось закончить». Роналду оценил переход Щенсны в Барселону
Португалия
15 октября 2024, 09:30 | Обновлено 15 октября 2024, 09:37
533
0

«Тебе пришлось закончить». Роналду оценил переход Щенсны в Барселону

Португалец и поляк пообщались после матча сборных в Лиге наций

15 октября 2024, 09:30 | Обновлено 15 октября 2024, 09:37
533
0
«Тебе пришлось закончить». Роналду оценил переход Щенсны в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с польским голкипером Войцехом Щенсны после матча национальных команд в 3-м туре Лиги наций, который завершился победой португальцев со счетом 3:1.

Щенсны в разговоре с Роналду заявил, что его сын является большим фанатом нападающего.

«Знаю-знаю, – ответил Роналду. – Ты в порядке? Ты счастлив? Удивительно. Тебе пришлось закончить карьеру, чтобы перейти в большой клуб», – заявил португалец.

Как известно, в августе этого 34-летни Щенсны ушел из «Ювентуса», заявив о завершении своей карьеры. Однако в октябре поляк вернулся в строй, подписав контракт с «Барселоной».

Ранее стало известно, что Роналду выпустил коллекцию часов стоимостью 1,2 миллиона евро.

По теме:
Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Экс-звездный игрок Шахтера составил сборную футболистов, с которыми играл
Роналду выпустил коллекцию часов стоимостью 1,2 миллиона евро
Войцех Щенсны Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: Sport.pl
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Футбол | 14 октября 2024, 20:30 109
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии

Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45

Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Другие виды | 14 октября 2024, 17:50 21
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве

Кирилл Шевченко ранее выступал за Украину, а теперь представляет Румынию

Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Футбол | 15.10.2024, 10:17
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Футбол | 14.10.2024, 20:56
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Футбол | 15.10.2024, 05:42
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
13.10.2024, 14:55 7
Теннис
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
13.10.2024, 13:41 4
Бокс
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
13.10.2024, 15:36 17
Футбол
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
Кто выиграл 12:0? Определены все обладатели путевок на ЧМ-2025 от Европы
13.10.2024, 13:07
Футбол
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 9
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 193
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем