«Тебе пришлось закончить». Роналду оценил переход Щенсны в Барселону

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с польским голкипером Войцехом Щенсны после матча национальных команд в 3-м туре Лиги наций, который завершился победой португальцев со счетом 3:1.

Щенсны в разговоре с Роналду заявил, что его сын является большим фанатом нападающего.

«Знаю-знаю, – ответил Роналду. – Ты в порядке? Ты счастлив? Удивительно. Тебе пришлось закончить карьеру, чтобы перейти в большой клуб», – заявил португалец.

Как известно, в августе этого 34-летни Щенсны ушел из «Ювентуса», заявив о завершении своей карьеры. Однако в октябре поляк вернулся в строй, подписав контракт с «Барселоной».

Ранее стало известно, что Роналду выпустил коллекцию часов стоимостью 1,2 миллиона евро.