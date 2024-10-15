Милевский назвал героя матча Украины с чехами. Это не Трубин и Калюжный

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего игрока сборной Украины в этом поединке.

– Кому отдадите награду «Лев матча»: Трубину, который сделал несколько великолепных сейвов, Мудрику, который неплохо обострял, или у вас есть свой кандидат?

– Миша точно нет. Слушал я наших комментаторов, которые очень хвалили Мишу и говорили: «Мудрик – это такой футболист, который делает разницу». Возможно, и хорошо, что хвалят, но за сколько матчей Миша забил гол Грузии? Мое мнение такое – если человек играет в Челси, а не в условной Шепетовке, то разницу он должен делать в каждой игре, а Миша этого не делает. Хорошо, он забил Грузии, а дальше что?

«Льва матча» я отдам Зубкову. Он вышел на замену в непростой момент, отдал классную передачу Конопли в эпизоде с пенальти, был активным на правом фланге. Зубков – мыслящий игрок, который понимает футбол. Зубков всегда играет стабильно, поэтому для меня он лучший игрок вчерашнего матча.