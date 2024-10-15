«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея

Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия в сториз инстаграма поделилась тем фактом, что ее муж, несмотря на выходной день, отправился на тренировку.

«Только мой муж может пойти на тренировку в свой выходной день», – написала Анастасия, поделившись фотографией экипировки мужа.

25-летний Андрей Лунин, как известно, пропустил октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций из-за болезни.

Ранее сообщалось, что голкипер уже вернулся к тренировкам в «Реале».