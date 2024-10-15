Испания15 октября 2024, 08:44 | Обновлено 15 октября 2024, 09:01
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«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
Анастасия опубликовала пост, посвященный голкиперу «Реала»
15 октября 2024, 08:44 | Обновлено 15 октября 2024, 09:01
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Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия в сториз инстаграма поделилась тем фактом, что ее муж, несмотря на выходной день, отправился на тренировку.
«Только мой муж может пойти на тренировку в свой выходной день», – написала Анастасия, поделившись фотографией экипировки мужа.
25-летний Андрей Лунин, как известно, пропустил октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций из-за болезни.
Ранее сообщалось, что голкипер уже вернулся к тренировкам в «Реале».
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