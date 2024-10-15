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  4. «Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
Испания
15 октября 2024, 08:44 | Обновлено 15 октября 2024, 09:01
800
1

«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея

Анастасия опубликовала пост, посвященный голкиперу «Реала»

15 октября 2024, 08:44 | Обновлено 15 октября 2024, 09:01
800
1
«Только мой муж может». Жена Лунина отметила одну особенность Андрея
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Жена голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина Анастасия в сториз инстаграма поделилась тем фактом, что ее муж, несмотря на выходной день, отправился на тренировку.

«Только мой муж может пойти на тренировку в свой выходной день», – написала Анастасия, поделившись фотографией экипировки мужа.

25-летний Андрей Лунин, как известно, пропустил октябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций из-за болезни.

Ранее сообщалось, что голкипер уже вернулся к тренировкам в «Реале».

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Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин lifestyle Реал Мадрид Ла Лига сборная Украины по футболу чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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