Испания15 октября 2024, 05:11 |
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ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни
В Реале сообщили, что Андрей и Тибо Куртуа провели занятия под наблюдением коуча киперов
15 октября 2024, 05:11 |
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25-летний украинский голкипер Андрей Лунин вернулся к тренировкам.
Украинец вместе с Тибо Куртуа провел занятие под наблюдением тренера вратарей в Реале Луиса Льописа.
Пресс-служба королевского клуба сообщила, что Лунин выздоровел от гастроэнтерита.
Из-за этой болезни Андрей не поехал в сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.
ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни
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