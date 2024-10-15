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  4. ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни
Испания
15 октября 2024, 05:11 |
131
0

ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни

В Реале сообщили, что Андрей и Тибо Куртуа провели занятия под наблюдением коуча киперов

15 октября 2024, 05:11 |
131
0
ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни
ФК Реал Мадрид. Луис Льопис и Андрей Лунин

25-летний украинский голкипер Андрей Лунин вернулся к тренировкам.

Украинец вместе с Тибо Куртуа провел занятие под наблюдением тренера вратарей в Реале Луиса Льописа.

Пресс-служба королевского клуба сообщила, что Лунин выздоровел от гастроэнтерита.

Из-за этой болезни Андрей не поехал в сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.

ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни

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Луис Льопис Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид фото тренировка сборная Украины по футболу болезнь
Даниил Агарков Источник: ФК Реал Мадрид
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