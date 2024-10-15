25-летний украинский голкипер Андрей Лунин вернулся к тренировкам.

Украинец вместе с Тибо Куртуа провел занятие под наблюдением тренера вратарей в Реале Луиса Льописа.

Пресс-служба королевского клуба сообщила, что Лунин выздоровел от гастроэнтерита.

Из-за этой болезни Андрей не поехал в сборную Украины на матчи Лиги наций против Грузии и Чехии.

ФОТО. Лунин вернулся к тренировкам. Он не поехал в сборную из-за болезни