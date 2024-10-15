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  4. Василий КОБИН: «Конопле надо добавить в плане игры на оборону»
Лига наций
15 октября 2024, 07:41 | Обновлено 15 октября 2024, 08:14
320
0

Василий КОБИН: «Конопле надо добавить в плане игры на оборону»

Экс-защитник Шахтера оценил игру футболиста сборной Украины

15 октября 2024, 07:41 | Обновлено 15 октября 2024, 08:14
320
0
Василий КОБИН: «Конопле надо добавить в плане игры на оборону»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший правый защитник Шахтера и сборной Украины Василий Кобин, сейчас возглавляющий Ингулец, поделился мыслями об игре Ефима Конопли за сборную Украины:

«Я считаю, что в матче с Грузией Ефим справился со своими обязанностями на отлично. Самая главная его задача была – нейтрализовать Кварацхелию. И он с этим справился. Хвича мало наносил удары и редко брал игру на себя. Конопля его нейтрализовал, конечно, не без помощи хорошо страховавших партнеров.

Следует понимать, что требует тренерский штаб от конкретного игрока на конкретной позиции. Если футболист играет на высоком уровне в сборной и Шахтере в Лиге чемпионов, он уже находится на топовом уровне. А чтобы стать звездой мирового масштаба, то Конопле нужно добавить в плане игры на оборону. Ефим хорошо работает на атаку, но относительно надежности игры в защиту нужно добавлять. Чтобы стать звездой, он должен иметь хороший баланс.

Я считаю, что Конопля сейчас самый сильный на этой позиции сейчас. Конечно, у Тымчика есть свои сильные качества, но если брать в целом, то у Ефима больше хороших качеств. Тымчику не хватает уверенной игры, хотя он более работоспособный, быстрый и выполняет больший объем работы, но Ефим лучше понимает игру».

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Василий Кобин сборная Украины по футболу Лига наций Ефим Конопля Александр Тымчик
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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