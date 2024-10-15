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  4. СУХАНОВ: «Без разницы – Динамо Киев или товарищеский матч»
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 06:47 | Обновлено 15 октября 2024, 07:22
95
0

СУХАНОВ: «Без разницы – Динамо Киев или товарищеский матч»

Форвард Оболони ответил на вопросы во время паузы в чемпионате Украины

15 октября 2024, 06:47 | Обновлено 15 октября 2024, 07:22
95
0
СУХАНОВ: «Без разницы – Динамо Киев или товарищеский матч»
ФК Оболонь. Сергей Суханов

Форвард киевской Оболони Сергей Суханов ответил на вопросы во время паузы в чемпионате и в преддверии игры УПЛ против Динамо Киев (19 октября).

– Расскажи, как проходит сейчас тренировочный процесс у команды?

– Работаем в двухразовом режиме. Нагрузки хорошие, я бы сказал.

– Насколько труднее переносить две тренировки вместо одной для тебя лично?

– Да там нет разницы: две или одна. Просто то, что видит тренерский штаб, нужно добавить больше силовой работы, и он это дает нам. Мы выполняем. А труднее, не труднее – это уже второстепенное.

В прошлом месяце ты стал лучшим игроком пивоваров. Какой матч можешь выделить для себя в сентябре? Может быть, для команды в целом?

– Я бы выделил победу над Ингульцем – это уже конец сентября.

– Расскажи, кстати, об этой игре с Ингульцем. По твоему мнению, насколько она прибавила настроения команде? Это ведь первая победа в чемпионате в этом сезоне.

– Мы ждали этой победы и готовились к ней, настраивались, чтобы порадовать наших болельщиков и набрать те зачетные баллы, которых нам очень не хватает на данный момент. Но я думаю, у нас все впереди, мы над этим работаем и сможем добиться поставленных целей.

– Последний тур был против Черноморца в Одессе. К сожалению, такое досадное поражение уже в конце матча. Вы успели разобрать этот матч? Какие-то ошибки из него вынесли?

– Да, успели, разбирали. У нас уже была теория по этому матчу. Что могу сказать: не забили в первые 25 минут, а потом соперник перестроился на второй тайм, вышел с другой тактической схемой. Немножко мы подсели, так бы сказал. Затем последовали ошибки, и соперник действовал более агрессивно.

– Сейчас пауза в чемпионате. Контрольный матч против Зари. Какова цель этого поединка? Поможет ли он лучше подготовиться к Динамо?

– Конечно, чтобы не терять игровой тонус. На матчах сборных делают такие поединки, чтобы подойти в более оптимальной форме к матчу с Динамо Киев. Этот матч нам тоже нужен. Проводится игра под нагрузкой, чтобы тренерский штаб мог оценить.

– У тебя лично отличается настроение на товарищеский матч и официальный?

– Скажу честно, мне любой матч: товарищеский или не товарищеский. Я всегда хочу побеждать, поэтому у меня нет особого настроения. То ли Динамо Киев, то ли товарищеская игра – без разницы. Выходишь на поле, нужно всегда выкладываться на максимум и показывать тот результат, который от тебя требуют.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Сергей Суханов Оболонь - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
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