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Украина. Премьер лига
11 октября 2024, 09:06 | Обновлено 11 октября 2024, 09:07
406
0

Сергей СУХАНОВ: «В матче против Динамо все реально»

Нападающий «Оболони» поделился ожиданиями от киевского дерби

11 октября 2024, 09:06 | Обновлено 11 октября 2024, 09:07
406
0
Сергей СУХАНОВ: «В матче против Динамо все реально»
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов

Нападающий «Оболони» Сергей Суханов поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Следующая игра официальная против «Динамо» здесь, на «Оболонь Арене». «Динамо» сейчас лидер чемпионата. Следишь ли за «Динамо»? Что можешь сказать об их форме?

– Да, слежу, конечно. Хорошая команда, что тут сказать. Будем настраиваться на киевское дерби и хотим победить в этом матче, чтобы порадовать наших болельщиков.

– Прошлой осенью ты играл против «Динамо» на домашней арене, и тогда твой гол помог команде одержать победу. Реально ли забить снова, повторить такой успех?

– Все реально. Надо настраиваться на этот поединок и работать командой, чтобы получить положительный результат. Думаю, нам это по силам.

– Можно ли сказать, что та победа осталась в памяти?

– Выиграли у «Динамо» 1-0, и тот гол был победным. Теперь надо повторять. Будем стараться.

Матч «Оболонь» – «Динамо» Киев состоится 19 октября в 15:30 по киевскому времени.

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Сергей Суханов Динамо Киев Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: ФК Оболонь
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