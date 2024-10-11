Сергей СУХАНОВ: «В матче против Динамо все реально»
Нападающий «Оболони» поделился ожиданиями от киевского дерби
Нападающий «Оболони» Сергей Суханов поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
– Следующая игра официальная против «Динамо» здесь, на «Оболонь Арене». «Динамо» сейчас лидер чемпионата. Следишь ли за «Динамо»? Что можешь сказать об их форме?
– Да, слежу, конечно. Хорошая команда, что тут сказать. Будем настраиваться на киевское дерби и хотим победить в этом матче, чтобы порадовать наших болельщиков.
– Прошлой осенью ты играл против «Динамо» на домашней арене, и тогда твой гол помог команде одержать победу. Реально ли забить снова, повторить такой успех?
– Все реально. Надо настраиваться на этот поединок и работать командой, чтобы получить положительный результат. Думаю, нам это по силам.
– Можно ли сказать, что та победа осталась в памяти?
– Выиграли у «Динамо» 1-0, и тот гол был победным. Теперь надо повторять. Будем стараться.
Матч «Оболонь» – «Динамо» Киев состоится 19 октября в 15:30 по киевскому времени.
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