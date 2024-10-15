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  4. Денис КУЗЫК: «Хороший спарринг, боевая игра. Шансы были у двух команд»
Украина. Премьер лига
15 октября 2024, 05:47 | Обновлено 15 октября 2024, 06:23
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0

Денис КУЗЫК: «Хороший спарринг, боевая игра. Шансы были у двух команд»

Хавбек Кривбасса рассказал про контрольный матч с Александрией

15 октября 2024, 05:47 | Обновлено 15 октября 2024, 06:23
10
0
Денис КУЗЫК: «Хороший спарринг, боевая игра. Шансы были у двух команд»
ФК Кривбасс

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Денис Кузык рассказал о выездном контрольном матче против ФК «Александрия» (2:4).

– Как прокомментируешь игру?

– Мы наигрывали определенные новые схемы для себя; то, что нарабатывали на тренировках. Поэтому кое-что получалось, кое-что – нет. В целом хороший спарринг, боевая игра. Шансы забить были у обеих команд. Соперник лучше реализовал свои моменты, потому и победил.

– Этот спарринг в паузу в чемпионате пойдет команде на пользу?

– Да. Главное, что все получили нагрузку. Это именно то, что нам требовалось во время этой паузы. К тому же те ребята, которые меньше играют в чемпионате, почувствовали вкус игры, им дали шанс.

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Кривбасс проиграл гостевой спарринг против Александрии
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Александрия - Кривбасс Денис Кузык
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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