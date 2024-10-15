Денис КУЗЫК: «Хороший спарринг, боевая игра. Шансы были у двух команд»
Хавбек Кривбасса рассказал про контрольный матч с Александрией
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Денис Кузык рассказал о выездном контрольном матче против ФК «Александрия» (2:4).
– Как прокомментируешь игру?
– Мы наигрывали определенные новые схемы для себя; то, что нарабатывали на тренировках. Поэтому кое-что получалось, кое-что – нет. В целом хороший спарринг, боевая игра. Шансы забить были у обеих команд. Соперник лучше реализовал свои моменты, потому и победил.
– Этот спарринг в паузу в чемпионате пойдет команде на пользу?
– Да. Главное, что все получили нагрузку. Это именно то, что нам требовалось во время этой паузы. К тому же те ребята, которые меньше играют в чемпионате, почувствовали вкус игры, им дали шанс.
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