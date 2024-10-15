Заслуживает больше Месси. Скалони рассказал, кто должен забрать Золотой мяч
Наставник чемпионов мира сделал свой выбор – Лаутаро Мартинес
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Золотой мяч 2024 должен получить форвард его команды и миланского Интера Лаутаро Мартинес.
«Я – его тренер. Я считаю, что это был потрясающий год для него. Он забил гол в финале Кубка Америки, стал лучшим бомбардиром турнира. Он заслуживает этого больше, чем кто-либо другой. Надеюсь, что он получит эту награду.
Это игрок, которого, кроме того, очень ценю. Он был с нами с самого начала. Надеюсь, он получит Золотой мяч. Конечно, если не сейчас, то позже. У него все еще большое будущее», – сказал Скалоне.
В этом году среди номинантов на Золотой мяч всего два аргентинца: Лаутаро и Эмилиано Мартинес. Восьмикратный обладатель награды Лионель Месси – вне списка претендентов.
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