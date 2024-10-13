Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей

Очередной приз лучшему футболисту мирового футбола – «Золотой Мяч» - будет вручен 28 октября в парижском театре «Шатле». Организатором церемонии выступит именитый французский журнал «Франс Футбол», который уже не одно десятилетие определяет хозяина главной индивидуальной награды мирового футбола.

Уже третий раз подряд «Золотой Мяч» будет вручаться его хозяину за достижения не в течении всего года, а за сезон. То есть, в данном случае в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024-го.

У такого подхода к определению лучшего игрока есть свои сторонники, есть свои и критики. Собственно, сторонники и критики были и тогда, когда «ЗМ» вручался по итогам календарного года.

Как бы то ни было, всем не угодишь. В любом случае, логика в переходе на оценивание за сезон, а не за год, есть. И она очевидна. К тому же, хозяин – барин. Нам остается лишь принять то, что есть.

Но принимать нужно не только смену подхода к определению сильнейшего. Принять нужно куда большее. Впервые за 21 год (!) в список претендентов на победу в плебисците «Франс Футбола» не попали «инопланетяне» – Лионель Месси и Криштиану Роналду, у которых на двоих 13 «Золотых Мячей» (восемь у аргентинца, пять у португальца).

Учитывая это обстоятельство, а также «преклонный» возраст главных звезд нового футбольного времени (Лионелю – 37 лет, Криштиану – 39-ть), их выступления в далеко не самых сильных чемпионатах, можно с большой долей уверенности констатировать, что эпоха доминирования в мировом футболе КриРо и Лео завершилась.

Возможно, кто-то этому завершению будет рад. Мол, достало уже это единообразие: как не португалец лучший, так аргентинец. И наоборот. Но лично мне от осознания сего факта грустно. Ибо понимаешь, что уходит настоящая, крутая и неповторимая эпоха, которая вряд ли повторится в обозримом будущем.

Но, так или иначе, жизнь продолжается. А футбольная жизнь – тем более, она ведь никогда и не заканчивалась.

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В списке претендентов на победу в опросе «Франс Футбола», состоящему из тридцати кандидатов, впервые за долгие годы (после ухода с авансцены Андрея Шевченко) нашлось место и для украинского футболиста.

Этим футболистом стал нападающий испанской «Жироны» (а нынче итальянской «Ромы») Артем Довбик.

Для меня лично уже сам факт появления украинца среди так или иначе тесных рядов соискателей главной индивидуальной награды мирового футбола – неординарное событие. Мягко говоря. Понятное дело, что одних лишь лавров обладателя трофея Пичичи явно мало, чтобы по-настоящему претендовать на «Золотой Мяч», однако все равно приятно.

Даст Бог, в следующем сезоне Довбик снова будет среди претендентов на «Золотой мяч». А может, и кто-то еще из наших соотечественников.

Однако сейчас давайте, все же, ближе к телу. То есть, к тем, кто имеет реальные шансы на победу.

Еще до оглашения «Франс Футболом» списка тридцати претендентов на победу в голосовании за «ЗМ», в кулуарах то и дело судачили о том, что главными претендентами на награду будет дуэт из «Мадрида» – Винисиус и Беллингем, а также главная звезда «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе.

После Евро и Копа Америка, проведенных примерно в одинаковые сроки, шансы на победу в «ЗМ»-2024 Килиана заметно уменьшились. Впрочем, как и шансы Джуда.

С другой стороны, «подтянулись» шансы аргентинца Лаутаро, забившего победный гол за свою национальную команду в финале первенства Америки, а также испанцев Ямала и Родри, ставших с «Фурией» триумфаторами чемпионата Европы.

Ну, а дальше методом отсечения и отмежевания выкристаллизовались два главных претендента на соискание награды «Франс Футбола» – бразилец Винисиус и испанец Родри.

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Первый провел блестящий сезон на клубном уровне. Вини стал олицетворением нового «Реала». Того, в котором уже нет Бензема. Именно 24-летний форвард тащил на своих плечах «сливочных» и в Лиге чемпионов, и в Ла Лиге. Он со своей командой выиграл оба эти турнира. А еще и Суперкубок Испании. В его активе – 39 матчей за «Мадрид», 24 забитых мяча и 11 результативных передач.

В то же время Винисиус провалился на чемпионате Америки. Точнее, там провалилась вся сборная Бразилии, уступившая уже в первом раунде плей-офф.

Тем не менее, после провала пентакампеонов на континентальном первенстве шансы Винисиуса на победу в опросе французского таблоида не опустились ниже. Ниже второго места.

А вот на уровень притязаний Винисиуса после блестящего для Испании Евро вышел Родри, которого практически единогласно назвали лучшим футболистом ЧЕ-2024.

Кроте того, в активе опорника «Фурии» – и победа в чемпионате Англии в составе «Манчестер Сити». Кстати, минувший клубный сезон для Родри стал самым результативным: он в 34 матчах АПЛ забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

Слабое звено Родри в минувшем сезоне – Лига чемпионов. Там его «МанСити» вылетел в четвертьфинале, уступив дорогу в полуфинал, а далее и к трофею, именно «Реалу».

Стало быть, у двух главных претендентов на «Золотой Мяч» были и свои аргументы в пользу победы, и свои минусы.

Однако лично мне казалось, что после триумфа Родри на Евро-2024 именно котировки испанца будут самыми высокими на победу в плебисците «ФФ». Запоминается ведь последнее. И таким последним для Родри была победа на Евро, в то время как Винисиус провалился на Копа Америка.

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Но дальше Родри порвал кресты и выбыл на неопределенное время. И хотя травма была получена 28-летним полузащитником уже в рамках нового, следующего сезона, после того печального события как-то притихли апологеты, проповедующие победу испанца в борьбе за «Золотой Мяч».

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

И наоборот: все увереннее начали раздаваться голоса, что именно Винисиус выиграет ценный приз.

В пользу таких голосов – клуб, цвета которого защищает Вини. «Реал Мадрид» – клуб особенный во всех отношениях, и при прочих равных шансах выигрывают именно «сливочные». Во всяком случае, есть такая конспирологическая теория.

Подтверждением этой теории стала инсайдерская информация ведущего спортивного издания Испании – «Марки» – о том, что лучшим футболистом 2024 года стал Винисиус. На первой полосе издания был коллаж – улыбающийся форвард «Мадрида» держит в руках приз «Франс Футбола».

Обычно такие «мастодонты», как «Марка», не ошибаются.

И если в итоге «Золотой Мяч» за минувший сезон окажется именно у Винисиуса, за прозорливость и умение смотреть сквозь кулисы коллегам из «Марки» нужно будет отдать должное.

Должное при таком раскладе нужно будет отдать и Вини: он провел блестящий клубный сезон.

Но за Родри лично мне будет обидно. Он тоже провел выдающийся сезон.

Да и запоминаться должно именно последнее.