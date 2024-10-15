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  4. ВИДЕО. В ход шли молоты и лопаты. Как рабочие на Камп Ноу драку устроили
Испания
15 октября 2024, 06:02 |
207
0

ВИДЕО. В ход шли молоты и лопаты. Как рабочие на Камп Ноу драку устроили

Легендарная арена такого еще не видела

15 октября 2024, 06:02 |
207
0
ВИДЕО. В ход шли молоты и лопаты. Как рабочие на Камп Ноу драку устроили

В сети появилось видео потасовки между рабочими на строительной площадке Камп Ноу.

В ролике видно, как участники конфликта во время инцидента использовали подручные средства – палки, молоты и лопаты. Участие в драке приняли около 30 человек, большинство из которых имеют румынское и албанское происхождение.

В результате конфликта ранения получили несколько работников. Что стало причиной драки – пока неизвестно.

Масштабная реконструкция Камп Ноу началась в июне прошлого года. Барселона проводит свои матчи на Олимпийском стадионе.

Планировалось завершить большую часть работ к 2024 году. Тогда Барселона могла торжественно переехать на новую арену в день 125-летия клуба. Однако известно, что в эти сроки уложиться не получится.

ВИДЕО. В ход шли молоты и лопаты. Как рабочие на Камп Ноу драка устроили

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драка Камп Ноу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона видео
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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