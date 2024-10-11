Драка на строительной площадке «Камп Ноу». Есть пострадавшие
Скандальный инцидент на арене «Барселоны»
Грандиозная драка произошла на «Камп Ноу». В столкновении между рабочими на стройке стадиона «Барселоны» участвовали 20 человек.
Масштабная реконструкция «Камп Ноу» началась в июне прошлого года. «Барселона» проводит свои домашние матчи на Олимпийском стадионе.
Планировалось завершить большую часть работ до 2024 года. Тогда «Барселона» могла бы торжественно переехать на новую арену в день 125-летия клуба.
Однако известно, что в эти сроки уложиться не удастся. В настоящее время говорят о февральской дате открытия объекта. И благодаря таким событиям, как сегодняшнее, задержка может только увеличиться.
По данным Relevo, на строительной площадке произошла драка между рабочими румынского и албанского происхождения, в которой участвовали 20 человек.
Рабочие набросились друг на друга с палками и прутьями. По меньшей мере шестеро из них получили травмы. В настоящее время все они отпущены.
Это еще один подобный инцидент в каталонской столице. В мае произошла стычка, в результате которой один рабочий был доставлен в больницу. Тогда никаких арестов произведено не было.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об успехе украинской «молодежки» в отборе на чемпионат Европы
Китайский супертяж хочет провести бой с украинским чемпионом