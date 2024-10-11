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Испания
11 октября 2024, 20:44 | Обновлено 11 октября 2024, 21:07
488
0

Драка на строительной площадке «Камп Ноу». Есть пострадавшие

Скандальный инцидент на арене «Барселоны»

11 октября 2024, 20:44 | Обновлено 11 октября 2024, 21:07
488
0
Драка на строительной площадке «Камп Ноу». Есть пострадавшие
ФК Барселона

Грандиозная драка произошла на «Камп Ноу». В столкновении между рабочими на стройке стадиона «Барселоны» участвовали 20 человек.

Масштабная реконструкция «Камп Ноу» началась в июне прошлого года. «Барселона» проводит свои домашние матчи на Олимпийском стадионе.

Планировалось завершить большую часть работ до 2024 года. Тогда «Барселона» могла бы торжественно переехать на новую арену в день 125-летия клуба.

Однако известно, что в эти сроки уложиться не удастся. В настоящее время говорят о февральской дате открытия объекта. И благодаря таким событиям, как сегодняшнее, задержка может только увеличиться.

По данным Relevo, на строительной площадке произошла драка между рабочими румынского и албанского происхождения, в которой участвовали 20 человек.

Рабочие набросились друг на друга с палками и прутьями. По меньшей мере шестеро из них получили травмы. В настоящее время все они отпущены.

Это еще один подобный инцидент в каталонской столице. В мае произошла стычка, в результате которой один рабочий был доставлен в больницу. Тогда никаких арестов произведено не было.

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Павло Павленко Источник: Relevo
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