Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0. Квалификация ЧЕ. Видео голов и обзор

Юношеская сборная Украины U-17 во втором поединке 1-го раунда квалификации Евро-2025 U-17 встречалась с командой Казахстана.

Подопечные Юрия Мороза уверенно обыграли сборную Казахстана со счетом 3:0. Голы во втором тайме забили: Иван Андрейко, Арсен Залипка, Мухаммад Джурабаев.

Украинская команда набрала 6 очков и вместе со сборной Бельгии досрочно вышла во второй раунд.

Заключительный матч в 1-м раунде квалификации Евро-2025 U-17 сборная Украины U-17 проведет 15 октября против команды Бельгии U-17.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4

2-й тур, 12.10.2024. Эйпен (Бельгия)

Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0

Голы: Андрейко, 69, Залипка, 72, Джурабаев, 73

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