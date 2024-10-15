Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0. Квалификация ЧЕ. Видео голов и обзор
Молодежные турниры
15 октября 2024, 04:53 | Обновлено 15 октября 2024, 05:03
86
0

Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0. Квалификация ЧЕ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура 1-го раунда квалификации Евро-2025 U-17

15 октября 2024, 04:53 | Обновлено 15 октября 2024, 05:03
86
0
Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0. Квалификация ЧЕ. Видео голов и обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 во втором поединке 1-го раунда квалификации Евро-2025 U-17 встречалась с командой Казахстана.

Подопечные Юрия Мороза уверенно обыграли сборную Казахстана со счетом 3:0. Голы во втором тайме забили: Иван Андрейко, Арсен Залипка, Мухаммад Джурабаев.

Украинская команда набрала 6 очков и вместе со сборной Бельгии досрочно вышла во второй раунд.

Заключительный матч в 1-м раунде квалификации Евро-2025 U-17 сборная Украины U-17 проведет 15 октября против команды Бельгии U-17.

Евро-2025 U-17. 1-й раунд квалификации. Группа 4

2-й тур, 12.10.2024. Эйпен (Бельгия)

Украина U-17 – Казахстан U-17 – 3:0

Голы: Андрейко, 69, Залипка, 72, Джурабаев, 73

Видео голов и обзор матча

По теме:
Бельгия – Франция – 1:2. Удаление, незабитый пенальти, дубль. Видео голов
Италия – Израиль – 4:1. Кто оформил сухой лист? Видео голов и обзор матча
Исландия – Турция – 2:4. Результативный подкат голкиперу. Видео голов
Юрий Мороз чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Украина - Казахстан сборная Казахстана по футболу U-17 Мухаммад Джурабаев Иван Андрейко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Футбол | 14 октября 2024, 07:42 12
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть

Цель Эрлинга – продолжить карьеру в Ла Лиге

Он даже не попал в старт! Определен Лев матча Украина – Чехия в Лиге наций
Футбол | 15 октября 2024, 00:19 7
Он даже не попал в старт! Определен Лев матча Украина – Чехия в Лиге наций
Он даже не попал в старт! Определен Лев матча Украина – Чехия в Лиге наций

Болельщики признали лучшим игроком поединка Ивана Калюжного

Заслуживает больше Месси. Скалони рассказал, кто должен забрать Золотой мяч
Футбол | 15.10.2024, 06:08
Заслуживает больше Месси. Скалони рассказал, кто должен забрать Золотой мяч
Заслуживает больше Месси. Скалони рассказал, кто должен забрать Золотой мяч
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Футбол | 14.10.2024, 20:56
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Бокс | 14.10.2024, 07:25
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 108
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
13.10.2024, 15:36 17
Футбол
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем