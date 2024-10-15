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Молодежные турниры
15 октября 2024, 04:41 | Обновлено 15 октября 2024, 04:42
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0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Сербия U-21 – Украина U-21

15 октября в 21:30 пройдет матч квалификации чемпионата Европы 2025 U-21

15 октября 2024, 04:41 | Обновлено 15 октября 2024, 04:42
20
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Сербия U-21 – Украина U-21
УАФ

15 октября в 21:30 сборная Украины U-21 сыграет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Поединок молодежных сборных пройдет в городе Стара Пазове в Спортцентре ФСС.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября сборная Украины U-21 проиграл встречу против Англии U-21 (2:1). Украина и Англия досрочно получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21.

Турнирное положение: Украина (24 очка), Англия (22), Сербия (13), Северная Ирландия (10), Люксембург (7), Азербайджан (3).

Хотя матч особого значения не имеет, украинцам нужна победа, чтобы зафиксировать первое место в группе. Сборная Англии в последний игровой день принимает команду Азербайджана.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Сербия U-21 – Украина U-21

Видеоотрансляция ожидается на каналах УАФ и Суспільне.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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