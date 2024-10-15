Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Сербия U-21 – Украина U-21
15 октября в 21:30 пройдет матч квалификации чемпионата Европы 2025 U-21
15 октября в 21:30 сборная Украины U-21 сыграет заключительный матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.
Поединок молодежных сборных пройдет в городе Стара Пазове в Спортцентре ФСС.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11 октября сборная Украины U-21 проиграл встречу против Англии U-21 (2:1). Украина и Англия досрочно получили путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-21.
Турнирное положение: Украина (24 очка), Англия (22), Сербия (13), Северная Ирландия (10), Люксембург (7), Азербайджан (3).
Хотя матч особого значения не имеет, украинцам нужна победа, чтобы зафиксировать первое место в группе. Сборная Англии в последний игровой день принимает команду Азербайджана.
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025 Сербия U-21 – Украина U-21
Видеоотрансляция ожидается на каналах УАФ и Суспільне.
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