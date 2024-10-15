ФОТО. Вот что случилось на свадьбе дочери Моуриньо – об этом все говорят

Дочь Жозе Моуриньо – Матильда – в минувшие выходные вышла замуж за Дэнни Грэма – английского бизнесмена в сфере недвижимости.

Торжество длилось на протяжении 3 дней, стартовав в пятницу и завершившись в воскресенье.

«Свадьба года» состоялась на семейной ферме португальского тренера в Сетубале, стоимость которой оценивают в 2 млн фунтов.

Приглашено было 300 гостей и все отменно провели время. А особенно – молодежены, танцевавшие под легендарный хит Браяна Адамса «Summer of '69».

Но больше всех гостей впечатлил, конечно же, Жозе Моуриньо, заявивший, что набьёт тату, когда у пары родится первенец – тренер «Фенербахче» мечтает о внуке или внучке. Какое именно это будет тату, «Особенный» не уточнил, но это обещание очень умилило всех присутствующих и всех футбольных фанатов в соцсетях.

Больше фото со свадьбы – перед вами: